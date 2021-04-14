ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Афганістані з початку року через бойові дії постраждали 1 800 мирних жителів, - ООН

Новость на русском → Середа 14 квітня 2021 16:55
В Афганістані з початку року через бойові дії постраждали 1 800 мирних жителів, - ООН Фото: в Афганістані цього року постраждали 1800 мирних жителів (twitter.com airnewsalerts)
Автор: Инна Собора

Близько 1 800 мирних жителів Афганістану були вбиті або поранені протягом перших трьох місяців 2021 року. Вони постраждали в результаті боїв між урядовими силами і повстанцями Талібану.

Про це заявили в Організації Об'єднаних Націй, пише Reuters.

В останні тижні бойові дії посилилися в декількох районах Афганістану, в той час як мирний процес між обома ворогуючими сторонами не просунувся, незважаючи на міжнародні заклики зменшити насильство.

З січня по кінець березня 573 мирних жителів були вбиті і 1210 поранені, що на 29% більше, ніж за той же період минулого року, говориться у звіті Місії ООН по сприянню Афганістану (МООНСА).

"Необхідно використовувати всі можливі шляхи для встановлення миру. Якщо рівень насильства не буде негайно знижений, загинуть тисячі афганських мирних жителів в 2021 році", - заявляють в ООН.

За даними МООНСА, бойовики Талібану несуть відповідальність за 43,5% жертв серед цивільного населення, а урядові війська - за 25%.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден планує виведення всіх американських військ з Афганістану до 11 вересня.

РБК-Україна писало, що Великобританія також майже повністю виведе війська з Афганістану.

Нагадаємо, що держсекретар США Ентоні Блінкен запропонував скликати конференцію під егідою ООН для формування афганського уряду разом з представниками "Талібану".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Афганистан ООН
NEWS
Завтра відбудеться чергове засідання РНБО: продовжать боротьбу з контрабандою
Завтра відбудеться чергове засідання РНБО: продовжать боротьбу з контрабандою
DAILY
Тест для митниці. Чи допоможуть санкції РНБО у боротьбі з контрабандою
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Тест для митниці. Чи допоможуть санкції РНБО у боротьбі з контрабандою