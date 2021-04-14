В Афганистане с начала года из-за боевых действий пострадали 1 800 мирных жителей, - ООН

Около 1 800 мирных жителей Афганистана были убиты или ранены в течение первых трех месяцев 2021 года. Они пострадали в результате боев между правительственными силами и повстанцами Талибана.

Об этом заявили в Организации Объединенных Наций, пишет Reuters .

В последние недели боевые действия усилились в нескольких районах Афганистана, в то время как мирный процесс между обеими враждующими сторонами не продвинулся, несмотря на международные призывы уменьшить насилие.

С января по конец марта 573 мирных жителя были убиты и 1210 ранены, что на 29% больше, чем за тот же период прошлого года, говорится в отчете Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

"Необходимо использовать все возможные пути для установления мира. Если уровень насилия не будет немедленно снижен, погибнут тысячи афганских мирных жителей в 2021 году", - заявляют в ООН.

По данным МООНСА, боевики Талибана несут ответственность за 43,5% жертв среди гражданского населения, а правительственные войска - за 25%.