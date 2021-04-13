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Байден має намір вивести всі американські війська з Афганістану до 11 вересня, - Washington Post

Новость на русском → Вівторок 13 квітня 2021 19:13
Байден має намір вивести всі американські війська з Афганістану до 11 вересня, - Washington Post Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Президент США Джо Байден планує виведення всіх американських військ з Афганістану. Це має відбутися до 11 вересня.

Про це пише Washington Post з посиланням на джерела.

За словами людей, знайомих з цим питанням, поки в Афганістан залишаться тисячі американських військовослужбовців. Їх не встигнуть вивести до крайнього терміну 1 травня, про який адміністрація колишнього президента Дональда Трампа домовилася в минулому році з талібами.

РБК-Україна писало, що раніше президент США Джо Байден заявив, що йому буде "важко" вкластися в термін, щоб вивести з Афганістану американські війська. Це повинно було трапиться до 1 травня.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати переглянуть мирна угода, досягнуте з талібами при адміністрації 45-го президента Дональда Трампа. США, зокрема, планують зробити оцінку того, чи виконував Талібан свої зобов'язання щодо розриву зв'язків з терористичними групами.

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