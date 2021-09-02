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Знищили 11 вогневих рубежів повстанців: "Талібан" завдав ударів по Панджшеру

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Афганістан, Четвер 02 вересня 2021 10:55
Знищили 11 вогневих рубежів повстанців: "Талібан" завдав ударів по Панджшеру Фото: таліби завдали масованих ударів по позиціях повстанців у провінції Панджшере (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Бойовики радикального руху "Талібан" атакували позиції сил опору в незахопленій провінції Панджшер.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інформаційне агентство Bakhtar News Agency.

"В ході проведеної операції було вбито дев'ять осіб, у тому числі двох польових командирів, захоплено велику кількість зброї і боєприпасів", - повідомило агентству військове джерело.

За його словами, бойовики "Талібану" знищили 11 вогневих рубежів противника в районах Дербент-Гарані, Гульбахар і Шатал.

За даними телеканалу Al-Jazeera, таліби прийняли рішення почати військову операцію проти повстанці в провінції Панджшер після провалу переговорів з лідером опору Ахмадом Масудом.

Панджшер залишається єдиною провінцією в Афганісатані, яка знаходиться не під контролем талібів. Вона розташована в гірській місцевості на північний схід від Кабула.

Нагадаємо, що новим прем'єр-міністром Афганістану може стати лідер радикального руху "Талібан" Хайбатулла Ахундзада.

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