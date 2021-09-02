Знищили 11 вогневих рубежів повстанців: "Талібан" завдав ударів по Панджшеру

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інформаційне агентство Bakhtar News Agency .

"В ході проведеної операції було вбито дев'ять осіб, у тому числі двох польових командирів, захоплено велику кількість зброї і боєприпасів", - повідомило агентству військове джерело.

За його словами, бойовики "Талібану" знищили 11 вогневих рубежів противника в районах Дербент-Гарані, Гульбахар і Шатал.

Fighting has been raging in Panjshir Valley since last night. So far, more than a dozen posts have been taken by the government. In the photo, taken this morning, a checkpoint on the top of the mountain appears to have caught fire. pic.twitter.com/yqvC9DYhoX — Muhammad Jalal (@MJalal700) September 2, 2021

За даними телеканалу Al-Jazeera, таліби прийняли рішення почати військову операцію проти повстанці в провінції Панджшер після провалу переговорів з лідером опору Ахмадом Масудом.

Панджшер залишається єдиною провінцією в Афганісатані, яка знаходиться не під контролем талібів. Вона розташована в гірській місцевості на північний схід від Кабула.