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США можуть евакуювати з України сім'ї своїх дипломатів, - Bloomberg

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Вашингтон, П'ятниця 21 січня 2022 16:25
США можуть евакуювати з України сім'ї своїх дипломатів, - Bloomberg Фото: посольство США в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

На тлі загрози вторгнення Росії в Україну з країни можуть евакуювати сім'ї американських дипломатів. Принаймні, в США розглядають таку можливість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами джерел видання, США розглядають можливість евакуації сімей дипломатів в наказовому порядку. При цьому другорядний персонал дипломатичних відомств за бажанням зможе залишитися в Україні.

"Відповідне оголошення може прийти протягом декількох днів", - пише Bloomberg.

Нагадаємо, раніше видання The New York Times писало, що дипломатам у двох російських консульствах в Україні нібито було наказано підготуватися до евакуації. Надалі дана інформація не підтвердилася.

Також стало відомо, що Британія вже підготувала план евакуації дипломатів з України у разі вторгнення Росії. Проводити операцію буде доручено військовослужбовцям найсекретнішого підрозділу E SAS.

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