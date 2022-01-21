США можуть евакуювати з України сім'ї своїх дипломатів, - Bloomberg

На тлі загрози вторгнення Росії в Україну з країни можуть евакуювати сім'ї американських дипломатів. Принаймні, в США розглядають таку можливість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами джерел видання, США розглядають можливість евакуації сімей дипломатів в наказовому порядку. При цьому другорядний персонал дипломатичних відомств за бажанням зможе залишитися в Україні.

Нагадаємо, раніше видання The New York Times писало, що дипломатам у двох російських консульствах в Україні нібито було наказано підготуватися до евакуації. Надалі дана інформація не підтвердилася.

Також стало відомо, що Британія вже підготувала план евакуації дипломатів з України у разі вторгнення Росії. Проводити операцію буде доручено військовослужбовцям найсекретнішого підрозділу E SAS.