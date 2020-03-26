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Афганістан амністує 10 тис. в'язнів через коронавірус

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 21:31
Афганістан амністує 10 тис. в'язнів через коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пд амністію потраплять люди старше 55 років

Влада Афганістану має намір звільнити з в'язниць не менше 10 тисяч в'язнів, щоб уникнути розповсюдження коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляє офіс президента Ашрафа Гані, глава держави вже підписав відповідний указ. Відзначається, що під амністію потраплять люди старше 55 років.

Серед ув'язнених, які підлягають звільненню, немає ні членів радикально-ісламського руху "Талібан", ні бойовиків терористичного угруповання ІДІЛ.

Нагадаємо, раніше коронавірус був діагностований у чотирьох військовослужбовців місії НАТО в Афганістані. Усіх їх госпіталізували і ізолювали.

Крім того, Кувейт, Бахрейн, Афганістан підтвердили перші випадки коронавіруса. Зокрема, Кувейт повідомляв про трьох випадках зараження, Бахрейн - про одному. Також міністр охорони здоров'я Афганістану Ферозуддин Фероз заявив, що в країні виявлено перший випадок коронавіруса. Один з трьох підозрюваних випадків захворювання був підтверджений у західній провінції Герат.

У Тернопільській області кількість хворих коронавірусом перевищила 20 Ще в одній країні зафіксували першу смерть від коронавірусу
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