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Коронавірус виявили у військовослужбовців місії НАТО в Афганістані

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 17:44
Коронавірус виявили у військовослужбовців місії НАТО в Афганістані
Ілюстративне фото (twitter.com ChuBailiang)

Військові перебувають в ізоляції

Коронавірус COVID-19 було виявлено в чотирьох військовослужбовців місії НАТО в Афганістані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення віце-прем'єр з питань євроінтеграції України Вадима Пристайка в Twitter.

За його словами, всі хворі військовослужбовці знаходяться ізоляції.

"В українських миротворців цієї місії ознак коронавіруса поки не виявлено. Бажаємо всім здоров'я, а хворим одужати", - додав Пристайко.

Нагадаємо, Кувейт, Бахрейн, Афганістан підтвердили перші випадки коронавіруса. Зокрема, Кувейт повідомляв про трьох випадках зараження, Бахрейн - про одному. Також міністр охорони здоров'я Афганістану Ферозуддин Фероз заявив, що в країні виявлено перший випадок коронавіруса. Один з трьох підозрюваних випадків захворювання був підтверджений у західній провінції Герат.

Крім того, 23 лютого перший випадок зараження коронавірусом був підтверджений в Іраку. За даними місцевих медиків, зараження виявили у літнього громадянина Ірану, який проживає в південному місті Наджаф. До цього Ірак закрив кордон з Іраном після того, як Тегеран заявив про перший підтвердженому випадку коронавірусу у студентки, яка навчається в Наджафі.

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