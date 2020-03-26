Афганистан амнистирует 10 тыс. заключенных из-за коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пд амнистию попадут люди старше 55 лет

Власти Афганистана намерены освободить из тюрем не менее 10 тысяч заключенных во избежание распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщает офис президента Ашрафа Гани, глава страны уже подписал соответствующий указ. Отмечается, что под амнистию попадут люди старше 55 лет.

Среди заключенных, которые подлежат освобождению, нет ни членов радикально-исламского движения "Талибан", ни боевиков террористической группировки ИГИЛ.

Напомним, ранее коронавирус был диагностирован у четырех военнослужащих миссии НАТО в Афганистане. Всех их госпитализировали и изолировали.

Кроме того, Кувейт, Бахрейн и Афганистан подтвердили первые случаи коронавируса. В частности, Кувейт сообщал о трех случаях заражения, Бахрейн - об одном. Также министр здравоохранения Афганистана Ферозуддин Фероз заявил, что в стране выявлен первый случай коронавируса. Один из трех подозреваемых случаев заболевания был подтвержден в западной провинции Герат.