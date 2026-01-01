В аэропорту Польши задержали украинца с "глушилкой"
В аэропорту Варшавы задержали 23-летнего украинца с устройством для глушения радиосигналов. "Глушилка" работает в частотах, зарезервированных для авиационной связи и навигации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.
Отмечается, что мужчина в течение нескольких часов находился в кафе. При этом он имел при себе разложенный ноутбук и оборудование, которое вызвало подозрение у служб безопасности.
После задержания украинец не смог назвать цель своего пребывания в варшавском аэропорту и зачем ему понадобилось устройство.
"Сначала он утверждал, что является военным, потом говорил, что бизнесмен. Он также не объяснил, что делал в Польше, когда и с какой целью приехал", - рассказали собеседники издания.
Согласно данным польской прокуратуры, мужчине инкриминируют попытку действий, угрожающих безопасности воздушного движения. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде временного ареста сроком на один месяц.
Сейчас продолжается проверка изъятого ноутбука, телефона и "глушилки". При этом не исключено и привлечение Агентства внутренней безопасности Польши.
Напомним, в Польше задержали двух граждан Украины - 34-летнюю женщину и 32-летнего мужчину, которых подозревают в сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Собранная ими информация касалась солдат Вооруженных сил Польши и критической инфраструктуры.
Отметим, в сентябре Польша задержала шестерых украинцев, пятерых из которых впоследствии депортировала в Украину. Еще один человек был помещен в охраняемый центр для иностранцев до вынесения решения.
Кроме того, польские власти приняли решение о депортации украинца за запуск дрона над правительственными объектами. 21-летний украинец управлял беспилотником в районе Бельведерского дворца и рядом расположенных государственных зданий.