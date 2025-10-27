ua en ru
В Польше задержали двух украинцев по подозрению в шпионаже

Понедельник 27 октября 2025 14:15
Фото: в Польше задержали двух украинцев по подозрению в шпионаже (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Польше задержали двух граждан Украины - 34-летнюю женщину и 32-летнего мужчину. Их подозревают в сотрудничестве с иностранными спецслужбами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя координатора польских спецслужб Яцека Добжинского в соцсети Х.

По его словам, украинцев задержали в польском городе Катовице. Они занимались разведывательной деятельностью на территории страны.

"Мужчина и женщина в возрасте 32 и 34 лет выполняли разведывательные задачи, в частности определяли военный потенциал Польши и устанавливали устройства для скрытого мониторинга критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Собранная ими информация касалась солдат Вооруженных сил Польши и критической инфраструктуры, расположенной на территории Польши, в частности транспортной инфраструктуры, обеспечивающей логистическую и военную поддержку Украины.

Добжинский не уточнил, на какую страну работали подозреваемые.

Суд отправил украинцев под стражу на три месяца.

Напомним, в сентябре польские власти приняли решение о депортации украинца за запуск дрона над правительственными объектами. 21-летний украинец управлял беспилотником в районе Бельведерского дворца и рядом расположенных государственных зданий.

Также известно, что Польша принудительно выдворила из страны 15 украинцев. По данным пограничной службы, все они якобы представляли опасность для общественного порядка.

Еще ранее польская полиция задержала двух подростков, которых подозревают в надругательстве над памятником Волынской трагедии и других провокациях по заказу российских спецслужб.

Украина Польша
