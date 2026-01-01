В аеропорту Польщі затримали українця з "глушилкою"

В аеропорту Варшави затримали 23-річного українця з пристроєм для глушіння радіосигналів. "Глушилка" працює у частотах, зарезервованих для авіаційного зв’язку та навігації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita .

Зазначається, що чоловік протягом кількох годин перебував у кав’ярні. При цьому він мав при собі розкладений ноутбук та обладнання, яке викликало підозру у служб безпеки.

Після затримання українець не зміг назвати мету свого перебування у варшавському аеропорту і навіщо йому знадобився пристрій.

"Спочатку він стверджував, що є військовим, потім казав, що бізнесмен. Він також не пояснив, що робив у Польщі, коли та з якою метою приїхав", - розповіли співрозмовники видання.

Згідно з даними польської прокуратури, чоловіку інкримінують спробу дій, які загрожують безпеці повітряного руху. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на один місяць.

Наразі триває перевірка вилученого ноутбука, телефона та "глушилки". При цьому не виключено й залучення Агентства внутрішньої безпеки Польщі.