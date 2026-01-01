В аеропорту Польщі затримали українця з "глушилкою"
В аеропорту Варшави затримали 23-річного українця з пристроєм для глушіння радіосигналів. "Глушилка" працює у частотах, зарезервованих для авіаційного зв’язку та навігації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.
Зазначається, що чоловік протягом кількох годин перебував у кав’ярні. При цьому він мав при собі розкладений ноутбук та обладнання, яке викликало підозру у служб безпеки.
Після затримання українець не зміг назвати мету свого перебування у варшавському аеропорту і навіщо йому знадобився пристрій.
"Спочатку він стверджував, що є військовим, потім казав, що бізнесмен. Він також не пояснив, що робив у Польщі, коли та з якою метою приїхав", - розповіли співрозмовники видання.
Згідно з даними польської прокуратури, чоловіку інкримінують спробу дій, які загрожують безпеці повітряного руху. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на один місяць.
Наразі триває перевірка вилученого ноутбука, телефона та "глушилки". При цьому не виключено й залучення Агентства внутрішньої безпеки Польщі.
Нагадаємо, у Польщі затримали двох громадян України - 34-річну жінку та 32-річного чоловіка, яких підозрюють у співпраці з іноземними спецслужбами. Зібрана ними інформація стосувалася солдатів Збройних сил Польщі та критичної інфраструктури.
Зазначимо, у вересні Польща затримала шістьох українців, п'ятьох з яких згодом депортувала в Україну. Ще одну особу було поміщено до охоронюваного центру для іноземців до винесення рішення.
Крім того, польська влада ухвалила рішення про депортацію українця за запуск дрона над урядовими об'єктами. 21-річний українець керував безпілотником у районі Бельведерського палацу і поруч розташованих державних будівель.