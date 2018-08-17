В аеропорту Маніли у літака відвалився лівий двигун

На Філіппінах при аварійній посадці у Boeing 737 відвалився двигун

Літак авіакомпанії china Xiamen Airlines Boeing 737 здійснив аварійну посадку в аеропорту Маніли на Філіппінах. Про це повідомляє CGTN.

Повідомляється, що літак викотився за межі смуги і впав на бік, потім у нього відвалився лівий двигун. Раніше літак близько години кружляв над аеропортом міста.

Відзначено також, що за 15 хвилин до посадки повітряне судно знижувалося до висоти в кілька сотень метрів.

Під час останньої спроби сісти повітряне судно викотилося за межі злітно-посадочної смуги і завалилося на бік. При цьому у літака відвалилася лівий двигун.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український транспортний літак Ан-26 зробив вимушену посадку на півночі Єгипту приблизно в 50 км від Ель-Аламейну.

Вантажний літак здійснив вимушену посадку через технічну несправність, в результаті інциденту екіпаж не постраждав. Дану інформацію також підтвердив міністр цивільної авіації Єгипту Юніс аль-Масрі. За його словами, екіпаж після екстреної посадки доставили в госпіталь і провели необхідне обстеження.