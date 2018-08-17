В аэропорту Манилы у самолета отвалился левый двигатель

На Филиппинах при аварийной посадке у Boeing 737 отвалился двигатель

Самолет авиакомпании Xiamen Airlines Boeing 737 совершил аварийную посадку в аэропорту Манилы на Филиппинах. Об этом сообщает CGTN.

Сообщается, что самолет выкатился за пределы полосы и упал на бок, затем у него отвалился левый двигатель. Ранее самолет около часа кружил над аэропортом города.

Отмечено также, что за 15 минут до посадки воздушное судно снижалось до высоты в несколько сотен метров.

Во время последней попытки сесть воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и завалилось на бок. При этом у самолета отвалился левый двигатель.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский транспортный самолет Ан-26 сделал вынужденную посадку на севере Египта примерно в 50 км от Эль-Аламейна.

Грузовой самолет совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности, в результате инцидента экипаж не пострадал. Данную информацию также подтвердил министр гражданской авиации Египта Юнис аль-Масри. По его словам, экипаж после экстренной посадки доставили в госпиталь и провели необходимое обследование.