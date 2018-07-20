Український літак здійснив вимушену посадку в Єгипті

В результаті інциденту екіпаж українського літака не постраждав

Український транспортний літак Ан-26 зробив вимушену посадку на півночі Єгипту приблизно в 50 км від Ель-Аламейну. Про це повідомляє місцеве видання Almasdar.

Повідомляється, що вантажний літак здійснив вимушену посадку через технічну несправність, в результаті інциденту екіпаж не постраждав. Дану інформацію також підтвердив міністр цивільної авіації Єгипту Юніс аль-Масрі. За його словами, екіпаж після екстреної посадки доставили в госпіталь і провели необхідне обстеження.

Аль-Масрі уточнив, що літак сів на поле на підльоті до Ель-Аламейну, куди прямував для дозаправки.

Нагадаємо, 11 липня в аеропорту "Бориспіль" екстрено сів літак "Київ" - "Анталія" авіакомпанії "Anda Air". Екіпаж прийняв відповідне рішення в небі над Одесою. Причини такого рішення невідомі. При аварійній посадці ніхто з людей на борту повітряного лайнера не постраждав.

"Приземлення повітряного судна з 174 пасажирами і 6 членами екіпажу пройшло успішно", - повідомили в аеропорту.