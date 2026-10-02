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В аэропорту Кишинева объявили тревогу из-за угрозы минирования

17:06 02.10.2026 Пт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
В аэропорту Кишинева объявили тревогу из-за угрозы минирования Фото: аэропорт Кишинева (wikipedia.org)
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В аэропорту Кишинева имени Евгения Доги объявили тревогу из-за угрозы минирования. Пассажиров и персонал эвакуируют из здания, а регистрацию на рейсы временно приостановили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Кишинева.

Службы аэропорта вместе с пограничной полицией приступили к срочной эвакуации пассажиров и работников из помещений. На место происшествия направились специализированные подразделения Министерства внутренних дел Молдовы для проверки территории.

Из-за мер безопасности процедура регистрации на рейсы приостановлена. В администрации аэропорта предупреждают о возможных изменениях и задержках в расписании полетов.

Пассажирам, имеющим запланированные вылеты, рекомендуют проверять статус своих рейсов на онлайн-табло аэропорта, сохранять спокойствие и следовать указаниям персонала и органов власти.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны ЕС должны быть готовы к систематическим российским диверсиям, поджогам и гибридным атакам.

Отметим, датская разведка предупредила о возможном усилении Россией гибридных атак против стран НАТО в ближайшие месяцы. Более того, не исключается возможность проведения ограниченной военной операции.

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