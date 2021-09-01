В аеропорту Кабула йдуть роботи з відновлення авіасполучення
Управління цивільної авіації Афганістану проводить технічні роботи в аеропорту Кабула для відновлення рейсів. Авіасполучення буде налагоджено після налаштування радіолокаційної системи з ведення спостереження в повітряній гавані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Управління цивільної авіації Афганістану.
"Технічна група Управління цивільної авіації займається налаштуванням радіолокаційної системи та іншими технічними роботами в міжнародному аеропорту Хаміда Карзая", - йдеться в заяві.
У відомстві зазначили, що авіасполучення буде відновлено відразу після завершення налаштування радара для ведення спостереження в повітряній гавані.
"Управління цивільної авіації має намір розв'язувати всі проблеми аеропорту, і найближчим часом комерційні та цивільні рейси почнуть функціонувати в звичайному режимі", - уточнюється в повідомленні.
#رادار د ملکي هوايي چلند ادارې تخنیکي ټيم د حامد کرزي نړیوال هوايي ډګر په رادار سیستم او نورو تخنیکي چارو بوخت دي ترڅو رادار بیا زلي فعال او الوتنې پیل شي. د ملکي هوايي چلند رهبري هوډ لري تر څو د یاد میدان ټولو ستونزو ته رسیدنه وشي او ډير زر به ملکي او تجارتي الوتنې خپل عادي حالت ته را وګرزي. ---Posted by د ملکي هوایي چلند اداره - اداره هوانوردی ملکی on Wednesday, September 1, 2021
Нагадаємо, 23 серпня Управління цивільної авіації Афганістану оголосило про припинення всіх рейсів в аеропорту Кабула на невизначений термін.