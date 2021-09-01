В аэропорту Кабула идут работы по восстановлению авиасообщения

Управление гражданской авиации Афганистана проводит технические работы в аэропорту Кабула для возобновления рейсов. Авиасообщение будет налажено после настройки радиолокационной системы по ведению наблюдения в воздушной гавани.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Управления гражданской авиации Афганистана .

"Техническая группа управления гражданской авиации занимается настройкой радиолокационной системы и другими техническими работами в международном аэропорту Хамида Карзая", - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что авиасообщение будет восстановлено сразу после завершения настройки радара для ведения наблюдения в воздушной гавани.

"Управление гражданской авиации намерено решить все проблемы аэропорта, и в ближайшее время коммерческие и гражданские рейсы начнут функционировать в обычном режиме", - уточняется в сообщении.