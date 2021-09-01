В аэропорту Кабула идут работы по восстановлению авиасообщения
Управление гражданской авиации Афганистана проводит технические работы в аэропорту Кабула для возобновления рейсов. Авиасообщение будет налажено после настройки радиолокационной системы по ведению наблюдения в воздушной гавани.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Управления гражданской авиации Афганистана.
"Техническая группа управления гражданской авиации занимается настройкой радиолокационной системы и другими техническими работами в международном аэропорту Хамида Карзая", - говорится в заявлении.
В ведомстве отметили, что авиасообщение будет восстановлено сразу после завершения настройки радара для ведения наблюдения в воздушной гавани.
"Управление гражданской авиации намерено решить все проблемы аэропорта, и в ближайшее время коммерческие и гражданские рейсы начнут функционировать в обычном режиме", - уточняется в сообщении.
#رادار د ملکي هوايي چلند ادارې تخنیکي ټيم د حامد کرزي نړیوال هوايي ډګر په رادار سیستم او نورو تخنیکي چارو بوخت دي ترڅو رادار بیا زلي فعال او الوتنې پیل شي. د ملکي هوايي چلند رهبري هوډ لري تر څو د یاد میدان ټولو ستونزو ته رسیدنه وشي او ډير زر به ملکي او تجارتي الوتنې خپل عادي حالت ته را وګرزي. ---Posted by د ملکي هوایي چلند اداره - اداره هوانوردی ملکی on Wednesday, September 1, 2021
Напомним, 23 августа Управление гражданской авиации Афганистана объявило о приостановке всех рейсов в аэропорту Кабула на неопределенный срок.