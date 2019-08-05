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В аеропорту Гонконгу через протести скасували сотні рейсів

Новини » Надзвичайні події    05.08.2019 - 09:27
В аеропорту Гонконгу через протести скасували сотні рейсів

На даний момент використовується тільки одна злітно-посадкова смуга замість двох

В аеропорту Гонконгу третина авіадиспетчерів приєдналася до протестуючих проти зміни закону про екстрадицію, що призвело до скасування понад 200 рейсів. Про це повідомляє радіостанція RTHK.

На даний момент використовується тільки одна злітно-посадкова смуга замість двох. Порушена робота стійок реєстрації, також є проблеми з рухом Аероекспресу.

Адміністрація аеропорту рекомендувала пасажирам перевіряти останню інформацію про рейси у своїх авіаперевізників, перш ніж вирушати в місце вильоту.

Як зазначається, страйки також вплинули на роботу метро Гонконгу. У місті порушено рух автомобілів: частина тунелів і дорожніх смуг заблокована.

Нагадаємо, мітинги почалися почалося в Гонконзі три місяці тому як протест проти законопроекту про екстрадицію, який дозволив би відправляти людей на материковий Китай для суду. Пізніше рух перетворився на більш широку акцію проти уряду міста і його політичних лідерів в Пекіні. Тисячі людей вийшли на вулиці, щоб висловити невдоволення прокітайской політикою адміністрації Гонконгу, що є автономією Китаю.

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