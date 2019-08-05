Уряд Гонконгу заявило про "надзвичайно небезпечні крайнощі" через протести

Фото: протест в Гонконзі (twitter/Yu Gang,The Epoch Times)

Поліція знову застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів

Уряд Гонконгу заявило, що насильство і незаконні протести підштовхують місто до "надзвичайно небезпечних крайнощів". Так, поліція знову застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати демонстрантів, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що газ був застосований щодо сотень демонстрантів на антиурядових акціях у неділю, 4 серпня. Демонстранти тим часом заявили, що загальний страйк, спрямований на блокування міста, заплановано також на понеділок, 5 серпня. Місцеві ЗМІ вже повідомили, що безліч рейсів скасовано. Пізніше стало відомо, що це відбувається через плановий страйк співробітників аеропорту.

Деякі з демонстрантів відкрито закликали жителів Гонконгу не виходити на роботу. Також пізно ввечері в неділю сотні демонстрантів в масках перекрили основні дороги, пофарбували світлофори та не дозволили транспорту проникнути в тунель через гавань, який з'єднує острів Гонконг і півострів Коулун. Поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати сотні протестувальників.

"Такі дії вже вийшли далеко за межі мирних і раціональних протестів і можуть завдати шкоди гонконгівському суспільству і економічним засобам до існування... Події дня ще раз показали, що насильство і незаконні протести поширюються і підштовхують Гонконг до надзвичайно небезпечних крайнощів", - йдеться в заяві уряду.

Пізніше інформаційне агентство Китаю "Сіньхуа" заявило: "Центральний уряд не буде сидіти склавши руки і не буде дозволяти цій ситуації продовжуватися. Ми твердо віримо, що Гонконг зможе подолати труднощі і виклики, які належить вирішити".

Нагадаємо, сотні гонконгських демонстрантів заблокували залізничне сполучення під час раннього ранкового години пік у вівторок, 30 липня, що викликало хаос у графіку руху приміських поїздів.