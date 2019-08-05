ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Уряд Гонконгу заявило про "надзвичайно небезпечні крайнощі" через протести

Новини » Надзвичайні події    05.08.2019 - 00:19
Уряд Гонконгу заявило про "надзвичайно небезпечні крайнощі" через протести
Фото: протест в Гонконзі (twitter/Yu Gang,The Epoch Times)

Поліція знову застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів

Уряд Гонконгу заявило, що насильство і незаконні протести підштовхують місто до "надзвичайно небезпечних крайнощів". Так, поліція знову застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати демонстрантів, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що газ був застосований щодо сотень демонстрантів на антиурядових акціях у неділю, 4 серпня. Демонстранти тим часом заявили, що загальний страйк, спрямований на блокування міста, заплановано також на понеділок, 5 серпня. Місцеві ЗМІ вже повідомили, що безліч рейсів скасовано. Пізніше стало відомо, що це відбувається через плановий страйк співробітників аеропорту.

Деякі з демонстрантів відкрито закликали жителів Гонконгу не виходити на роботу. Також пізно ввечері в неділю сотні демонстрантів в масках перекрили основні дороги, пофарбували світлофори та не дозволили транспорту проникнути в тунель через гавань, який з'єднує острів Гонконг і півострів Коулун. Поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати сотні протестувальників.

"Такі дії вже вийшли далеко за межі мирних і раціональних протестів і можуть завдати шкоди гонконгівському суспільству і економічним засобам до існування... Події дня ще раз показали, що насильство і незаконні протести поширюються і підштовхують Гонконг до надзвичайно небезпечних крайнощів", - йдеться в заяві уряду.

Пізніше інформаційне агентство Китаю "Сіньхуа" заявило: "Центральний уряд не буде сидіти склавши руки і не буде дозволяти цій ситуації продовжуватися. Ми твердо віримо, що Гонконг зможе подолати труднощі і виклики, які належить вирішити".

Нагадаємо, сотні гонконгських демонстрантів заблокували залізничне сполучення під час раннього ранкового години пік у вівторок, 30 липня, що викликало хаос у графіку руху приміських поїздів.

У Гонконгу проходить чергова акція протесту У Гонконзі протестувальники заблокували залізницю
Новини України протестслезоточивый газГонконг
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся