В аеропорту "Бориспіль" затримали розшукуваного Інтерполом іноземця

На громадянина США в аеропорту спрацювала база даних Інтерполу

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" затримали розшукуваного Інтерполом іноземця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прикордонного загону Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ".

Повідомляється, що вчора вчора в аеропорту прикордонники виявили іноземця, який перебував у міжнародному розшуку. Чоловік прямував до України з приватною метою, але при прикордонному контролі на нього спрацювала база даних Інтерполу.

"Громадянин США прибув рейсом з Дубая. Як з'ясувалося, його розшукували правоохоронні органи Нідерландів. Затриманого передано співробітникам Національної поліції для подальших правових дій. Проінформовано Укрбюро Інтерполу в Кивєві", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Інтерпол оголосив у розшук Олександра Каськіва, який доводиться братом екс-голові Держагентства з інвестицій та управління національними проектами Владиславу Каськіву.

До цього Інтерпол оголосив у розшук одеського бізнесмена, колишнього власника Одеського аеропорту і Фінбанку Олександра Грановського.