Інтерпол оголосив в розшук брата Каськіва

Фото: Олександр Каськів (nabu.gov.ua)

Каськіву присвоїли "червону картку"

Інтерпол оголосив у розшук Олександра Каськіва, брата колишнього голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислава Каськіва, з метою затримання та майбутньої екстрадиції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слово і Діло".

Як зазначається, Олександру Каськіву присвоїли "червону картку" (злочин, за який розшукується особа, є злочином в більшості країн світу, покарання - не менше 2 років позбавлення волі, - ред.), про що проінформували країни-підписанти Європейської конвенції про видачу правопорушників.

Як відомо, детективи НАБУ встановили, що низка осіб, у тому числі колишні чиновники Держінвестпроекту та державного підприємства "Державна інвестиційна компанія", зловживаючи своїм службовим становищем, уклали фіктивні договори позики між Держінвесткомпанією, ТОВ "ТД "Борисфен" і ТОВ "Боржава резорт" для реалізації національних проектів "Якісна вода" та "Олімпійська надія-2022".

Після отримання коштів, ці компанії, які, на думку детективів НАБУ, з самого початку не мали можливості для реалізації зазначених проектів, перерахували кошти на рахунки офшорних компаній, підконтрольних посадовцям Держінвестпроекту. В результаті такої схеми державі завдали збитків на 259,2 мільйона гривень.

РБК-Україна писало, що Солом’янський районний суд Києва заочно арештував Олександра Каськіва, брата екс-глави Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислава Каськіва.

Зазначимо, що Олександр Каськів підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 (Види співучасників), ч. 5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.