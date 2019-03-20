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В аеропорту "Бориспіль" затримали розшукуваного Інтерполом іноземця

Новини » Політика    20.03.2019 - 09:32
В аеропорту "Бориспіль" затримали розшукуваного Інтерполом іноземця
Фото: Інтерпол розшукував затриманого за запитом Нідерландів (facebook /zahidnuy.kordon)

На громадянина США в аеропорту спрацювала база даних Інтерполу

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" затримали розшукуваного Інтерполом іноземця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прикордонного загону Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ".

Повідомляється, що вчора вчора в аеропорту прикордонники виявили іноземця, який перебував у міжнародному розшуку. Чоловік прямував до України з приватною метою, але при прикордонному контролі на нього спрацювала база даних Інтерполу.

"Громадянин США прибув рейсом з Дубая. Як з'ясувалося, його розшукували правоохоронні органи Нідерландів. Затриманого передано співробітникам Національної поліції для подальших правових дій. Проінформовано Укрбюро Інтерполу в Кивєві", - йдеться в повідомленні.

В аеропорту &quot;Бориспіль&quot; затримали розшукуваного Інтерполом іноземця

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Інтерпол оголосив у розшук Олександра Каськіва, який доводиться братом екс-голові Держагентства з інвестицій та управління національними проектами Владиславу Каськіву.

До цього Інтерпол оголосив у розшук одеського бізнесмена, колишнього власника Одеського аеропорту і Фінбанку Олександра Грановського.

 

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