В аеропорту "Бориспіль" затримали велику партію турецьких "оригіналів" відомих брендів

Фото: контрабанда одягу (facebook.com/KYIVcustomsUA)

В аеропорту "Бориспіль" митники затримали партію турецьких "оригіналів" брендів Louis Vuitton, Tommy Hilfiger і Moncler. Контрабанда перебувала в дев'яти валізах, загальною вагою 205 кілограмів.

Про це повідомляє прес-служба Київської митниці.

"Неймовірна кількість одягу київські митники виявили під час сканування багажу пасажирів зі стамбульського рейсу, звернувши увагу, що всі 9 валіз належать одному громадянину", - йдеться в повідомленні.

Громадянин Азербайджану намагався провести контрабанду без оподаткування. Чоловік прилетів зі Стамбула до Києва, після чого повинен був вилетіти до Одеси.

Фото: контрабанда одягу (facebook.com/KYIVcustomsUA)

"Після повернення з-за кордону для проходження митного контролю чоловік обрав спрощену систему "зелений коридор". Цим вибором людей гарантував відсутність у нього товарів, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 1000 євро. Саме на цю суму українським законодавством дозволено ввозити товари (крім підакцизних) без письмового декларування та сплати передбачених законодавством митних платежів", - йдеться в повідомленні.

Чоловік не заповнив письмову декларацію і не звертався за консультацією перед початком митного контролю. На нього було складено протокол про порушення митних правил.

Митники вилучили 351 одиницю одягу і сумки з логотипами Louis Vuitton, Tommy Hilfiger, Moncler, Fendi, Prada, Calvin Klein до винесення судом рішення у справі.

Нагадаємо, минулого року на кордоні з Польщею правоохоронці виявили контрабанду, яка перевозилася під виглядом гуманітарної допомоги.

Крім того, СБУ запобігла спробі незаконного вивезення з України масштабної партії медичних халатів, заборонених до експорту. Зловмисників затримали на митному посту "Ягодин" Волинської митниці.