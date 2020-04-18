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На кордоні з Польщею викрили контрабанду, яку везли під виглядом гуманітарної допомоги

Новини » Суспільство     18.04.2020 - 16:37
На кордоні з Польщею викрили контрабанду, яку везли під виглядом гуманітарної допомоги
Фото: вантажівка з контрабандою (dpsu.gov.ua)

Прикордонники вилучили товари на понад 1,5 млн гривень

На кордоні з Польщею правоохоронці виявили контрабанду, яка перевозилася під виглядом гуманітарної допомоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України (ДПСУ).

За даними ДПСУ, на пункті пропуску "Ягодин" прикордонники зупинили вантажівку, яка везла в Україну близько 9,5 тонн гуманітарної допомоги на суму 2,6 тисячі доларів.

Під час поглибленої перевірки вантажу прикордонники виявили, що гуманітарна допомога була лише прикриттям.

"За результатами виявлено не заявлений до переміщення вантаж, а саме - косметичні засоби, біжутерія, одяг, аксесуари тощо. Загалом прикордонники знайшли понад 1000 найменувань товару на понад 1,5 млн гривень", - розповіли в ДПСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Закарпатській області прикордонники затримали контрабандистів, які намагалися переправити до Європейського союзу 10 ящиків з сигаретами. Прикордонники вилучили 5 тисяч пачок сигарет без марок акцизного збору України.

Також РБК-Україна писало, що СБУ запобігла спробі незаконного вивезення з України масштабної партії медичних халатів, заборонених до експорту. Зловмисників затримали на митному посту "Ягодин" Волинської митниці.

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