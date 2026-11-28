27 ноября над аэропортом Кельн/Бонн был замечен неизвестный дрон. Поэтому все взлеты и посадки пришлось остановить примерно на два с половиной часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WELT .

По словам пресс-секретаря аэропорта, неизвестный объект заметили в небе над территорией аэропорта в пятницу вечером, 27 ноября, незадолго до 22:00.

После этого администрация приняла решение временно приостановить все взлеты и посадки.

Немецкая служба управления воздушным движением (Deutsche Flugsicherung) проверила обстоятельства инцидента. Около 00:30 28 ноября тревогу отменили, после чего аэропорт возобновил работу.

В то же время подробности появления беспилотника пока неизвестны. Ни администрация аэропорта, ни Немецкая служба управления воздушным движением не предоставили дополнительную информацию об обстоятельствах инцидента.

Инциденты с дронами в Европе

Напомним, в последнее время в Европе фиксируют ряд инцидентов с неизвестными дронами вблизи аэропортов и военных объектов. В частности, 14 ноября неизвестные дроны заметили над авиабазой Лейкенхит в Великобритании, где базируются американские военные.

Ранее, 23 сентября, неизвестный беспилотник был замечен над аэропортом Берлин-Бранденбург. Воздушное пространство над аэродромом закрыли, а несколько рейсов перенаправили в Дрезден и Лейпциг.

В августе в Германии произошло сразу несколько инцидентов с беспилотниками. В частности, 11 августа аэропорт Ганновера несколько раз закрывали из-за неизвестного дрона, который полиция пыталась преследовать около двух часов.