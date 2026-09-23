Аэропорт Берлина закрывали из-за неизвестного дрона
Неизвестный дрон парализовал работу немецкого аэропорта Берлин-Бранденбург вечером 22 сентября. Некоторые рейсы не состоялись.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
Дрон летал над аэропортом Берлина
В аэропорту Берлин-Бранденбург объявляли тревогу из-за дрона, пишет издание.
Дрон был замечен на северной взлетно-посадочной полосе аэропорта в 20:00. Воздушное пространство над аэропортом было закрыто в 20:20.
В течение минимум 45 минут ничего не работало. Несколько рейсов были перенаправлены в Дрезден и Лейпциг, сообщает Bild.
Некоторые свидетели заявляют, что видели три дрона над аэропортом.
Сообщается, что пилот самолета, перенаправляемого в Лейпциг, даже упоминал о трех наблюдениях за дроном. Это подтвердил один из пассажиров.
Ранее РБК-Украина писало, что рейсы в аэропорту Люксембурга останавливали вечером 18 сентября из соображений безопасности из-за неизвестных дронов.
Кроме того, в ночь на 5 августа, в аэропорту Лейпцига обнаружили дрон со взрывчаткой у украинского грузового самолета Ан-124, из-за чего аэропорт временно останавливал работу.