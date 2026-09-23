ua en ru
Ср, 23 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Аэропорт Берлина закрывали из-за неизвестного дрона

23:10 23.09.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Бджола
Аэропорт Берлина закрывали из-за неизвестного дрона Фото: Аэропорт Берлин-Бранденбург (wikipedia.org)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Неизвестный дрон парализовал работу немецкого аэропорта Берлин-Бранденбург вечером 22 сентября. Некоторые рейсы не состоялись.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Дрон летал над аэропортом Берлина

В аэропорту Берлин-Бранденбург объявляли тревогу из-за дрона, пишет издание.

Дрон был замечен на северной взлетно-посадочной полосе аэропорта в 20:00. Воздушное пространство над аэропортом было закрыто в 20:20.

В течение минимум 45 минут ничего не работало. Несколько рейсов были перенаправлены в Дрезден и Лейпциг, сообщает Bild.

Некоторые свидетели заявляют, что видели три дрона над аэропортом.

Сообщается, что пилот самолета, перенаправляемого в Лейпциг, даже упоминал о трех наблюдениях за дроном. Это подтвердил один из пассажиров.

Ранее РБК-Украина писало, что рейсы в аэропорту Люксембурга останавливали вечером 18 сентября из соображений безопасности из-за неизвестных дронов.

Кроме того, в ночь на 5 августа, в аэропорту Лейпцига обнаружили дрон со взрывчаткой у украинского грузового самолета Ан-124, из-за чего аэропорт временно останавливал работу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Аэропорт Дрони
Новости
Число пострадавших в Киеве выросло до 45, - Кличко
Число пострадавших в Киеве выросло до 45, - Кличко
Аналитика
Украина не обходится европейцам дорого: интервью с французским министром Аддадом
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Украина не обходится европейцам дорого: интервью с французским министром Аддадом