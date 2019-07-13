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В аеропорті "Київ" літак викотився за посадкову смугу

Новини » Надзвичайні події    13.07.2019 - 12:52
В аеропорті "Київ" літак викотився за посадкову смугу
Ілюстративне фото (facebook.com / airportkiev)

Робота аеропорту заблокована

Вночі п'ятниці, 12 липня, в аеропорті "Київ" ім. В. Сікорського літак Boeing 737 білоруської авіакомпанії Belavia Airlines при посадці викотився за межі посадкової смуги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку аеропорту в Facebook.

Як повідомляється, Boeing 737, який виконував рейс за маршрутом Мінськ-Київ, при посадці на злітно-посадкову смугу викотився за її межі, в результаті чого була заблокована робота аеропорту. На борту літака перебувало 139 пасажирів та 5 членів екіпажу.

В аеропорті &quot;Київ&quot; літак викотився за посадкову смугу

Зазначається, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Всіх пасажирів евакуювали з борту та доставили в термінал "А".

"На даний час здійснюються заходи щодо евакуації літака з ЗПС. Аеропорт докладає максимальних зусиль для відновлення роботи найближчим часом", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіакомпанія Wizz Air, через закриття на ремонт злітно-посадкової смуги з 2 по 12 вересня в міжнародному аеропорту "Київ" ім. В. Сікорського, перенесе свої рейси в аеропорт "Бориспіль".

РБК-Україна писало, що 10 липня лондонський аеропорт Гатвік призупинив всі польоти і прийом авіарейсів у зв'язку з проблемами системи контролю повітряного трафіку. Технічні проблеми виникли у диспетчерській вежі аеропорту.

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