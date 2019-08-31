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Аеропорт "Київ" зачиняють на 10 днів

Новини » Суспільство    31.08.2019 - 07:53
Аеропорт "Київ" зачиняють на 10 днів
Фото: аеропорт "Київ" (facebook.com-airportkiev)

Аеропорт не працюватиме з 2 до 12 вересня

Міжнародний аеропорт "Київ" ім. Ігоря Сікорського не обслуговуватиме пасажирів протягом 10 днів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу аеропорту.

Зазначається, що роботу летовища буде призупинено з 9:00 2 вересня до 9:00 12 вересня 2019 року у зв'язку із проведенням поточного ремонту злітно-посадкової смуги.

В цей період рейси авіакомпаній, що базуються в столичному аеропорту, обслуговуватимуться в Міжнародному аеропорту "Бориспіль". Їх розподілять між терміналами D і F аеропорту "Бориспіль".

З терміналу D вилітатимуть пасажири Alitalia, Pegasus Airlines, Мотор Січ, Belavia - Belarusian Airlines та LOT.

В терміналі F обслуговуватимуться рейси авіакомпаній Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines, Vueling.

Аеропорт &quot;Київ&quot; зачиняють на 10 днів

"Аеропорт "Київ" буде відкрито з 9:00 12 вересня, всі рейси виконуватимуться згідно розкладу на цей день", - говориться в повідомленні.

Раніше аеропорт "Київ" призупиняв роботу після інциденту з літаком Boeing 737 білоруської авіакомпанії Belavia Airlines. Boeing 737, що виконував рейс за маршрутом Мінськ-Київ, при посадці на злітно-посадкову смугу, викотився за її межі, в результаті чого була заблокована робота аеропорту. На борту літака знаходилися 139 пасажирів і 5 членів екіпажу.

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