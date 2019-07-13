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Аеропорт "Київ" відновив роботу

Новини » Суспільство    13.07.2019 - 15:52
Аеропорт "Київ" відновив роботу
Фото: аеропорт "Київ" (facebook.com-airportkiev)

Аеропорт відновив роботу в 14:00

Аеропорт "Київ" ім. Ст. Сікорського сьогодні, 13 липня, відновив роботу після інциденту з літаком Boeing 737 білоруської авіакомпанії Belavia Airlines. Про це написала прес-служба аеропорту у Facebook.

"14:00 аеропорт "Київ" відновив роботу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що вночі п'ятниці, 12 липня, в аеропорту "Київ" ім. Ст. Сікорського літак Boeing 737 при посадці викотився за межі посадкової смуги. Зокрема, Boeing 737, що виконував рейс за маршрутом Мінськ-Київ, при посадці на злітно-посадкову смугу, викотився за її межі, в результаті чого була заблокована робота аеропорту. На борту літака знаходилися 139 пасажирів і 5 членів екіпажу.

В результаті інциденту ніхто не постраждав. Всі пасажири були евакуйовані з борту і доставлені в термінал "А".

Раніше повідомлялося, що авіакомпанія Wizz Air, через закриття на ремонт злітно-посадкової смуги з 2 по 12 вересня в міжнародному аеропорту "Київ" ім. Ст. Сікорського, перенесе свої рейси в аеропорт "Бориспіль".

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