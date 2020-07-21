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Аеропорт Запоріжжя прийняв перший прямий рейс із Будапешту

Запоріжжя, Вівторок 21 липня 2020 11:46
Аеропорт Запоріжжя прийняв перший прямий рейс із Будапешту
Фото: літак авіакомпанії Wizz Air (facebook.com)
Автор: Андрій Козловський

Рейси за цим напрямком будуть здійснюватися двічі на тиждень

Запорізький міжнародний аеропорт прийняв перший прямий рейс із Будапешту лоукоста Wizz Air. Ним прилетіли до України 40 пасажирів.

Про це міський голова Запоріжжя Володимир Буряк повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, на виліт у зворотну сторону до Будапешту вже зареєструвались 34 особи.

"Вильоти за цим напрямком будуть здійснюватися двічі на тиждень - щопонеділка та щоп’ятниці. А головне, вартість квитків є досить доступною - від 14,99 євро",- написав Буряк.

Аеропорт Запоріжжя прийняв перший прямий рейс із Будапешту

Фото: літак авіакомпанії Wizz Air (facebook.com)

Також він додав, що відсьогодні розпочався продаж квитків на рейс "Запоріжжя - Мілан", які заплановані на 27 жовтня. А також попереду рейси до Відня, Вільнюса, Вроцлава, Гданська та Кракова.

Крім того, найближчим часом міська влада Запоріжжя обіцяє запустити маршрут із великими автобусами до аеропорту.

Нагадаємо, угорська авіакомпанія Wizz Air запустить 17 маршрутів з п'яти аеропортів України, міста Італії.

Крім того, Wizz Air після багаторічної перерви має намір відновити польоти між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ).

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