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Аэропорт Запорожья принял первый прямой рейс из Будапешта

Запорожье, Вторник 21 июля 2020 11:46
Аэропорт Запорожья принял первый прямой рейс из Будапешта
Фото: самолет авиакомпании Wizz Air (facebook.com)
Автор: Андрей Козловский

Рейсы по этому направлению будут осуществляться дважды в неделю

Запорожский международный аэропорт принял первый прямой рейс из Будапешта лоукоста Wizz Air. Ним прилетели в Украину 40 пассажиров.

Об этом городской голова Запорожья Владимир Буряк сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, на вылет в обратную сторону до Будапешта уже зарегистрировались 34 человека.

"Вылеты по этому направлению будут осуществляться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. А главное, стоимость билетов является достаточно доступной - от 14,99 евро",- написал Свеклу.

Аэропорт Запорожья принял первый прямой рейс из Будапешта

Фото: самолет авиакомпании Wizz Air (facebook.com)

Также он добавил, что с сегодняшнего дня началась продажа билетов на рейс "Запорожье - Милан", которые запланированы на 27 октября. А также впереди авиабилеты до Вены, Вильнюса, Вроцлава, Гданьска и Кракова.

Кроме того, в ближайшее время городская власть Запорожья обещает запустить маршрут с большими автобусами до аэропорта.

Напомним, венгерская авиакомпания Wizz Air запустит 17 маршрутов с пяти аэропортов Украины, города Италии.

Кроме того, Wizz Air после многолетнего перерыва намерена возобновить полеты между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

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