Аэропорт Вильнюса временно закрыт четвертый раз за неделю: из-за чего на этот раз

В Вильнюсе закрыли международный аэропорт из-за воздушных шаров, летевших в его направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аэропорт Вильнюса в Facebook.
Движение самолетов в аэропорту Вильнюса было временно приостановлено 26 октября в 21:42.
"По предварительным сообщениям, решение об ограничении воздушного пространства было вызвано полетом воздушных шаров в направлении аэропорта Вильнюса", - говорится в сообщении в соцсети.
Ограничения воздушного пространства продлятся до 03:40 понедельника, 27 октября.
Позже ограничения продлили еще на два часа: до 05:40 понедельника, 27 октября.
Как сообщает литовское издание LRT, некоторые рейсы направлены в Каунас и Ригу.
По меньшей мере 15 рейсов были перенесены из-за закрытия Вильнюсского аэропорта.
За несколько часов до инцидента с воздушными шарами и закрытием аэропорта президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна должна рассмотреть возможность ограничения транзита в Калининград и долгосрочного закрытия границы с Беларусью именно из-за воздушных шаров.
"Президент рассматривает инциденты последних дней и перебои в работе аэропорта как гибридную атаку против Литвы, на которую необходимо реагировать как симметрично, так и асимметрично", - цитировали президента местные СМИ.
Как сообщалось, на этой неделе воздушное движение Литвы было нарушено трижды из-за контрабандных воздушных шаров.
В частности, в пятницу и субботу работа Вильнюсского аэропорта была нарушена в течение двух дней подряд, а в один из дней также возникли проблемы в Каунасском аэропорту.
Литва несколько раз временно закрывала границу с Беларусью.
В субботу, 25 октября, Литва временно закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью.
Вильнюсский аэропорт также был закрыт 5 октября из-за аналогичного инцидента с воздушными шарами с гелием, которые перевозили контрабандные сигареты из Белоруссии.