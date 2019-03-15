Аеропорт "Ужгород" прийняв перший регулярний рейс з 2016 року

Рейс зустрічав міністр інфраструктури України Володимир Омелян

В пятницу, 15 марта, аэропорт "Ужгород" возобновил обслуживание регулярных рейсов, которые не выполнялись сюда с лета 2016 года. Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

Как сообщается, первый рейс авиакомпании "Мотор Сич" в аэропорту встречал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что с 15 марта 2019 года в Украине запустят авиарейсы сообщением Киев-Львов-Ужгород. В Украине восстанавливают регулярное авиационное сообщение с Ужгородом после договоренностей с президентом Словакии Андреем Киской. До этого Омелян заявлял, что аэропорт Ужгорода должен возобновить работу в 2018 году.

Отметим, что в 2017 году Европейский союз запретил полеты в аэропорт "Ужгород", который на тот момент уже больше года не принимал регулярные рейсы. Как отмечалось, из-за близкого расположения к границе со Словакией, самолеты, выполняя взлет и посадку, нарушали воздушное пространство страны, а сертификат на выполнение подобных маневров закончился летом 2016 года.