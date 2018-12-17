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Аеропорт Ужгорода повинен відновити роботу в 2018 році, - Омелян

Новини » Суспільство    17.12.2018 - 21:16
Аеропорт Ужгорода повинен відновити роботу в 2018 році, - Омелян
Фото: аеропорт Ужгорода (facebook.com/curevskiieduard)

Директор Украероруху Дмитро Бабейчук отримав сертифікат відповідності нормам ЄС Державного підприємства обслуговування повітряного руху України

Аеропорт "Ужгород" відновить повноцінну роботу в 2018 році. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Повідомляється, що сьогодні директор Украероруху Дмитро Бабейчук отримав сертифікат відповідності нормам Європейського союзу Державного підприємства обслуговування повітряного руху України від директора з польотним стандартами EASA Джеспера Расмуссена в місті Кельні (Німеччина).

Успішне проходження аудиту EASA дасть змогу розпочати регулярні авіаперевезення Київ-Ужгород вже цього року. Це дуже важливе і вирішальне питання не тільки для Закарпатського регіону, але і для України в цілому. Ми розглядаємо питання аудиту EASA як аудит всієї України", - зазначив Омелян, додавши, що "президент України давав доручення запустити повноцінну роботу аеропорту Ужгорода у цьому році".

За словами директора Украероруху сертифікат відповідності нормам ЄС є доказом визнання ролі України в авіаційній галузі.

"Украерорух продемонстрував повну відповідність європейським вимогам своїх систем менеджменту, процедур та технічного забезпечення, що є ще одним доказом визнання ролі України в авіаційній галузі європейською спільнотою та стане додатковим стимулом для розвитку транспортної інфраструктури не лише Західного регіону, а й держави в цілому", - підкреслив Бабейчук

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко поставив завдання запустити перший рейс з Ужгорода до Києва вже в 2018 році.

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