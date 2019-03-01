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Порошенко назвав дату запуску авіарейсів до Ужгорода

Новини » Суспільство    01.03.2019 - 10:50
Порошенко назвав дату запуску авіарейсів до Ужгорода
Фото: аеропорт Ужгорода (goloskarpat.info)

З 15 березня запускають рейс сполученням Київ-Львів-Ужгород

З 15 березня 2019 року в Україні запустять авіарейси сполученням Київ-Львів-Ужгород. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook президента Петра Порошенка.

Порошенко зазначив, що в Україні відновлюють регулярне авіаційне сполучення з Ужгородом після домовленостей з президентом Словаччини Андрієм Киіскою.

"Починаємо 15 березня з одного рейсу на тиждень сполученням Київ-Львів-Ужгород авіакомпанії "Мотор Січ". Але я впевнений у перспективах розвитку аеропорту і прилеглої інфраструктури", - додав Порошенко.

Порошенко назвав дату запуску авіарейсів до Ужгорода

 

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що аеропорт Ужгорода має відновити роботу в 2018 році.

У 2017 році Європейський союз заборонив польоти до аеропорту "Ужгород", який на той момент вже більше року не приймав регулярні рейси. Як зазначалося, через близьке розташування до кордону зі Словаччиною, літаки, виконуючи зліт і посадку, порушували повітряний простір країни, а сертифікат на виконання подібних маневрів закінчився влітку 2016 року.

 

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