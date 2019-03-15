Аеропорт "Ужгород" прийняв перший регулярний рейс з 2016 року

Фото: прийнятий аеропортом рейс (facebook.com volodymyr.omelyan)

Рейс зустрічав міністр інфраструктури України Володимир Омелян

У п'ятницю, 15 березня, аеропорт "Ужгород" відновив обслуговування регулярних рейсів, які не виконувалися сюди з літа 2016 року. Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.

Як повідомляється, перший рейс авіакомпанії "Мотор Січ" в аеропорту зустрічав міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Перший рейс після трирічної перерви в аеропорту Ужгорода - Volodymyr Omelyan - вітання! Опубліковано Marina Tomko П'ятниця, 15 березня 2019 р.

Раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що з 15 березня 2019 року в Україні запустять авіарейси сполученням Київ-Львів-Ужгород. В Україні відновлюють регулярне авіаційне сполучення з Ужгородом після домовленостей з президентом Словаччини Андрієм Кіска. До цього Омелян заявляв, що аеропорт Ужгорода має відновити роботу в 2018 році.

Відзначимо, що в 2017 році Європейський союз заборонив польоти в аеропорт "Ужгород", який на той момент вже більше року не приймав регулярні рейси. Як зазначалося, через близьке розташування до кордону зі Словаччиною, літаки, виконуючи зліт і посадку, порушували повітряний простір країни, а сертифікат на виконання подібних маневрів закінчився влітку 2016 року.