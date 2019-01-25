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Аеропорт Нью-Йорка зупинив роботу через "шатдаун"

Новини » Суспільство    25.01.2019 - 18:39
Аеропорт Нью-Йорка зупинив роботу через "шатдаун"
Фото: аеропорт Ла Гуардія (wikipedia.org)

Міжнародний аеропорт зупинив роботу через брак співробітників служби управління повітряним рухом

Федеральне управління цивільної авіації США оголосило про тимчасове закриття міжнародного аеропорту "Ла-Гуардія" через брак співробітників. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNBC

Повідомляється, що брак співробітників служби управління повітряним рухом пов'язаний з частковим припиненням роботи уряду США ("шатдауном").

В управлінні додали, що частина п'ятничних рейсів з вашингтонського аеропорту імені Рональда Рейгана, міжнародних аеропортів Ньюарка і Філадельфії затримуються в середньому більш ніж на годину.

Нагадаємо, лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл заблокував голосування по двох законопроектах, запропонованих представниками Демократичної партії і націленим на відновлення часткового фінансування держустанов на тлі "шатдауна".

У свою чергу Трамп закликав демократів приступити до роботи для того, щоб убезпечити кордон США.

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