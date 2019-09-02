ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рейси з аеропорту "Київ" перенесли в "Бориспіль"

Новини » Суспільство    02.09.2019 - 09:05
Рейси з аеропорту "Київ" перенесли в "Бориспіль"
Ілюстративне фото (facebook.com / airportkiev)

На сайті аеропорту "Бориспіль" тепер є табло, де зазначений графік рейсів

З 1 вересня до 12 вересня рейси десяти авіакомпаній з аеропорту "Київ" їм. Ігоря Сікорського обслуговуються у Міжнародному аеропорту "Бориспіль". Про це раніше повідомляв перший заступник гендиректора аеропорту "Бориспіль" Євген Дихне в Facebook.

Як повідомляється на сайті аеропорту "Бориспіль" тепер є табло, де зазначений графік рейсів на поточну та наступну добу

З терміналу D будуть вилітати пасажири Alitalia, Pegasus Airlines, Мотор Січ. Рейси Belavia і LOT з аеропорту "Київ" (Жуляни) також будуть обслуговуватися в терміналі D. В терміналі F будуть обслуговувати рейси авіакомпаній Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines, Vueling Airlines.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міжнародний аеропорт "Київ" їм. Ігоря Сікорського не буде обслуговувати пасажирів протягом 10 днів. Робота аеропорту буде припинено з 9:00 2 вересня до 9:00 12 вересня 2019 року у зв'язку з проведенням поточного ремонту злітно-посадкової смуги.

Раніше аеропорт "Київ" призупиняв роботу після інциденту з літаком Boeing 737 білоруської авіакомпанії Belavia Airlines.

У центрі Києва завтра обмежать рух транспорту ДСНС повідомила подробиці пожежі у новобудові в Києві
Новини України Київрейсыаэропорт Борисполь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся