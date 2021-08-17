ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Аеропорт Кабула відновив відправку евакуаційних рейсів, - Пентагон

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 17 серпня 2021 17:47
Аеропорт Кабула відновив відправку евакуаційних рейсів, - Пентагон Фото: афганці з учорашнього дня штурмують аеропорт Кабула (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Після вчорашнього хаосу в аеропорту Кабула (Афганістан) відновилася відправка евакуаційних рейсів. Американські військові забезпечують безпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як заявив заступник голови логістичного департаменту Пентагону Хенк Тейлор, до кінця дня військова присутність США в Кабулі збільшиться до 4 000 військовослужбовців. За його словами, міжнародний аеропорту імені Хаміда Карзая (HKIA) залишається безпечним місцем.

"В даний час він відкритий для військових польотів, а також для обмежених комерційних польотів", - додав Тейлор.

Він також розповів, що США вже евакуювали від 700 до 800 осіб, у тому числі 165 американських громадян. На даний момент розглядається організація роботи аеропорту, при якій він буде приймати по одному літаку на годину на зліт і посадку.

"Таким чином, що щодня будуть вилітати від 5 000 до 9 000 пасажирів", - підкреслив Тейлор.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна сьогодні відправить літак до Афганістану для евакуації людей.

На даний момент бажання евакуюватися виявили понад 150 українців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Афганистан Кабул
NEWS
В Україні продовжать графік роботи центрів вакцинації: розпорядження Ляшко
В Україні продовжать графік роботи центрів вакцинації: розпорядження Ляшко
DAILY
Перемога над Заходом. Як "Талібан" захопив Афганістан і чого чекати далі
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Перемога над Заходом. Як "Талібан" захопив Афганістан і чого чекати далі