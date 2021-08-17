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Аэропорт Кабула возобновил отправку эвакуационных рейсов, - Пентагон

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Вашингтон, Вторник 17 августа 2021 17:47
Аэропорт Кабула возобновил отправку эвакуационных рейсов, - Пентагон Фото: афганцы со вчерашнего дня штурмуют аэропорт Кабула (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

После вчерашнего хаоса в аэропорту Кабула (Афганистан) возобновилась отправка эвакуационных рейсов. Американские военные обеспечивают безопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как заявил замглавы логистического департамента Пентагона Хэнк Тейлор, до конца дня военное присутствие США в Кабуле увеличится до 4 000 военнослужащих. По его словам, международный аэропорта имени Хамида Карзая (HKIA) остается безопасным местом.

"В настоящее время он открыт для военных полетов, а также для ограниченных коммерческих полетов", - добавил Тейлор.

Он также рассказал, что США уже эвакуировали от 700 до 800 человек, в том числе 165 американских граждан. На данный момент рассматривается организация работы аэропорта, при которой он будет принимать по одному самолету в час на взлет и посадку.

"Таким образом, что в день будут вылетать от 5 000 до 9 000 пассажиров", - подчеркнул Тейлор.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина сегодня отправит самолет в Афганистан для эвакуации людей.

На данный момент желание эвакуироваться изъявили более 150 украинцев.

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Соединенные Штаты Америки Афганистан Кабул
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