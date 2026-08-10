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Атака на украинский Ан-124 в Лейпциге: на дроне обнаружили след ДНК

21:06 10.08.2026 Пн
2 мин
Откуда тянется след ДНК?
aimg Анастасия Никончук
Атака на украинский Ан-124 в Лейпциге: на дроне обнаружили след ДНК Фото: Ан-124 (GettyImages)
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На дроне со взрывчаткой, атаковавшем украинский грузовой самолет в немецком аэропорту Лейпциг/Галле, обнаружили след ДНК, ранее зафиксированный в Литве. Его владельца пока не установили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Die Zeit.

Что нашли на дроне

По данным Die Zeit, биологический материал на беспилотнике совпал с ДНК, которую ранее уже регистрировали в Литве.

Однако издание не уточняет, при каких обстоятельствах этот след был обнаружен там и удалось ли установить конкретного человека.

На данный момент нет подтверждений, что находка позволила следствию установить исполнителей или заказчиков атаки.

Украинские самолеты были пустыми

Die Zeit также сообщает, что украинские самолеты в аэропорту Лейпцига на момент инцидента не перевозили боеприпасы.

Эти данные расходятся с более ранними публикациями WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung. Они со ссылкой на конфиденциальный полицейский документ утверждали, что один из Ан-124 был загружен боеприпасами.

По информации Die Zeit, Министерство внутренних дел Германии в непубличном порядке опровергло эти сведения.

Дрон оказался специальной разработкой

Ранее Die Zeit писала, что беспилотник со взрывчаткой врезался в крыло украинского Ан-124, однако устройство не сдетонировало.

Позже взрывчатку обнаружили на некотором расстоянии от самого дрона. Не исключается, что она отделилась при столкновении с самолетом.

По данным издания, речь шла не о серийном коммерческом дроне, а о специально изготовленном аппарате сложной конструкции.

Его не смогли обнаружить обычные системы радиолокационного контроля беспилотников. На борту находилась взрывчатка Semtex.

Напоминаем, что инцидент в аэропорту Лейпциг/Галле получил дополнительные детали: FPV-дрон со взрывным устройством столкнулся с украинским Ан-124 "Руслан", причем удар пришелся в район крыла, где расположены топливные баки. Взрыв не произошел, однако обстоятельства случившегося стали предметом расследования.

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