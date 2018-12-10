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Літак "Бєлавіа" здійснив жорстку посадку в "Борисполі"

Новини » Надзвичайні події    10.12.2018 - 00:59
Літак "Бєлавіа" здійснив жорстку посадку в "Борисполі"
Фото: аеропорт "Бориспіль" (УНІАН)

Злітна смуга була закрита для польотів, 11 рейсів перенаправили в Харків і Одесу

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" літак компанії "Бєлавіа" здійснив жорстку посадку, збивши під час вирулювання ліхтарі. Про це повідомив директор аеропорту Павло Рябікін, передає РБК-Україна з посиланням на "Вести".

"Під час вирулювання літак "Бєлавіа" збив ліхтарі. Ми на якийсь час закривали смугу для того, щоб очистити її. Літак самостійно дійшов до місця стоянки. Літак належить Білорусі й вони будуть з'ясовувати причини події. У нього подряпаний обтічник. Інших пошкоджень немає", - розповів Рябікін.

У результаті аварії смуга була закрита для польотів і через перевантаження інших злітно-посадкових смуг аеропорту одинадцять рейсів були перенаправлені в Харків і Одесу.

Зараз аеропорт працює в штатному режимі.

Літак &quot;Бєлавіа&quot; здійснив жорстку посадку в &quot;Борисполі&quot;

Фото: пошкодження літака "Бєлавіа"

Нагадаємо, раніше адміністрація аеропорту "Бориспіль повідомила, що в розкладі польотів міжнародного аеропорту "Бориспіль" можливі зміни у зв'язку з погіршенням погодних умов.

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