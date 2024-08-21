Буданов назвал уничтоженные самолеты РФ в "Саваслейке" и раскрыл цель атаки на Подмосковье

Главное управление разведки Минобороны Украины после удара по аэродрому РФ "Саваслейка" и уничтожение нескольких самолетов, недавно осуществило атаки на авиабазу в Ростовской области и Центр радиотехнической разведки в Подольске. При этом аэропорт под Москвой был обманчивой целью.

Об этом заявил руководитель ГУР МОУ Украины Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The War Zone .

По его словам, 21 августа "мы провели несколько сделок" с использованием беспилотников.

Отмечается, что кроме атаки на центр радиосвязи, украинские разведчики также нанесли удары по московскому аэропорту "Остафьево" и авиабазе "Миллерово" в Ростовской области.

Буданов рассказал журналистам TWZ, что в общей сложности было задействовано около 50 дронов. При этом указывается, что степень ущерба для российской стороны в целевых местах сейчас уточняется, и ГУР это проверяет.

Стоит добавить, что 21 августа в соцсети появились сообщения об атаке дронов в районе авиабазы "Оленья" в Мурманской области, где базируются российские стратегические бомбардировщики за Полярным кругом.

Также напомним, что до этого авиабаза "Миллерово" в Ростовской области была атакована в июле.

Атаки дронов в Подмосковье

В аэропорту "Остафьево" в 2018 году была построена пара массивных круглых антенных решеток, что предоставляет установке открытые стратегические сигналы и/или коммуникационную миссию.

Однако, как указывается в публикации TWZ, не исключено, что вместо него был поражен другой центр радиотехнической разведки в аэропорту либо вблизи него, либо в Московской области в целом.

Так, в разговоре с представителями СМИ Буданов не уточнил, где находится центр радиосвязи.

Однако руководитель ГУР отметил для TWZ, что аэродром "Остафьево" "был обманчивой целью".

"Это аэродром для транспортной авиации", - сказал Буданов.

Глава украинской военной разведки добавил, что Центр радиотехнической разведки расположен в Подольском районе под Москвой примерно в 8 км к югу от аэродрома.

Уничтожение самолетов в "Саваслейке"

Буданов также рассказал, что атака дронов 16 августа на российский аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области привела к уничтожению перехватчика МиГ-31 Foxhound, являющегося носителем аэробалистических ракет "Кинжал", и двух транспортных самолетов Ил-76 Candid.

Данный российский объект был атакован и ранее. Так, напомним, по данным источников РБК-Украина, 14 августа, Украина совершила самую масштабную атаку на российские аэродромы - "Воронеж", "Курск", "Саваслейка" и "Борисоглебск".

Добавим, источники РБК-Украина также рассказали сегодня, что в результате атаки 16 августа в "Саваслейке" кроме уничтоженных двух Ил-76 и одного МиГ-31К/И было повреждено около пяти самолетов, вероятно МиГ-31К/И.

Кроме того, напомним, перед этим по аэродрому "Севаслейка" был нанесен еще один удар, а произошло это 13 августа. В результате был поражен состав ГСМ и поврежден самолет МиГ-31К/И.

Подробнее о самой большой атаке на российские аэродромы с начала войны можно узнать в материале РБК-Украина.