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АЕК Ларнака – СК "Днепр-1": где смотреть и прогноз на матч Лиги конференций

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Ларнака, Четверг 16 февраля 2023 14:16
АЕК Ларнака – СК "Днепр-1": где смотреть и прогноз на матч Лиги конференций Фото: Пути команд пересекались в квалификации Лиги Европы (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

В первом матче плей-офф Лиги конференций 2022/23 украинский СК "Днепр-1" встретится с кипрским АЕКом из Ларнаки на выезде.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, а также каковы прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина.

Матч АЕК Ларнака – СК "Днепр-1" состоится на Кипре 16 февраля. Начало поединка на стадионе AEK Arena в 22.00 по киевскому времени. Победитель противостояния попадет в 1/8 финала Лиги конференций.

Где смотреть матч АЕК Ларнака – "Днепр-1"

У болельщиков нет доступа к трансляции в цифровом вещании T2. Все матчи основной сетки еврокубков показывают на платформе MEGOGO. Также трансляция будет доступна абонентам Volia TV через каналы MEGOGO Футбол. Комментировать матч будут Роман Бебех и Сергей Лукьяненко.

Прогноз букмекеров на матч АЕК Ларнака – "Днепр-1"

Специалисты конторы Favbet определили киприотов фаворитом поединка. На их победу принимают ставки с показательным коэффициентом 2,22. Вероятность успеха "спортклубовцев" оценили баллом 3,40. Ничья же – наименее вероятный результат с кэфом 3,45.

АЕК Ларнака – СК &quot;Днепр-1&quot;: где смотреть и прогноз на матч Лиги конференций

Почитатели "Днепра-1" из когорты оптимистов могут заложиться на минимальную победу своих любимцев с солидным коэффициентом 9,70. Поклонники же открытого футбола рассмотрят вариант с голами обеих команд в каждом из таймов с кэфом 11,50.

Ориентировочные составы на матч АЕК Ларнака – "Днепр-1"

АЕК Ларнака: Пирич – Росалес, Миличевич, Томович, Энлезу – Понс, Густаво – Фараж, Яколиш, Дюрчо – Лопеш

"Днепр-1": Валеф – Айнер, Сваток, Адамюк, Матаррита – Бабенко, Рубчинский – Гуцуляк, Пихаленок, Пеглоу – Довбик

В августе команды встречались в плей-офф квалификации Лиги Европы. Тогда "спортклубовцы" проиграли оба матча. На выезде "Днепр-1" разгромно уступил (0:3), а дома гола Сватка не хватила даже для ничьей (1:2). На групповом же этапе второго по престижности еврокубка АЕК опередил киевское "Динамо".

К слову, ранее подготовили анонс поединка "Шахтера" и "Ренна" в плей-офф Лиги Европы.

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