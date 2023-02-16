АЕК Ларнака – СК "Дніпро-1": де дивитися і прогноз на матч Ліги конференцій

У першому матчі плей-офф Ліги конференцій 2022/23 український СК "Дніпро-1" зустрінеться з кіпрським АЕКом із Ларнаки на виїзді.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна .

Матч АЕК Ларнака – СК "Дніпро-1" відбудеться на Кіпрі 16 лютого. Початок поєдинку на стадіоні AEK Arena о 22:00 за київським часом. Переможець протистояння потрапить до 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Де дивитися матч АЕК Ларнака – "Дніпро-1"

Уболівальники не матимуть доступу до трансляції у цифровому мовленні T2. Усі матчі основної сітки єврокубків показують на платформі MEGOGO. Також трансляція буде доступна абонентам Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Коментуватимуть матч Роман Бебех і Сергій Лук'яненко.

Прогноз букмекерів на матч АЕК Ларнака – "Дніпро-1"

Фахівці контори Favbet визначили кіпріотів фаворитом поєдинку. На їхню перемогу приймають ставки з показовим коефіцієнтом 2,22. Імовірність успіху "спортклубівців" оцінили балом 3,40. Нічия ж – найменш вірогідніший підсумок із кефом 3,45.

Шанувальники "Дніпра-1" з когорти оптимістів можуть закластися на мінімальну перемогу своїх улюбленців із солідним коефіцієнтом 9,70. Прихильники ж відкритого футболу розглянуть варіант із голами обох команд у кожному з таймів із кефом 11,50.

Орієнтовні склади на матч АЕК Ларнака – "Дніпро-1"

АЕК Ларнака: Піріч – Росалес, Мілічевіч, Томовіч, Енглезу – Понс, Густаво – Фараж, Яколіш, Дюрчо – Лопеш

"Дніпро-1": Валеф – Айнер, Сваток, Адамюк, Матарріта – Бабенко, Рубчинський – Гуцуляк, Піхальонок, Пеглоу – Довбик

У серпні команди зустрічалися в плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Тоді "спортклубівці" програли обидва матчі. На виїзді "Дніпро-1" розгромно поступився (0:3), а вдома гола Сватка забракло навіть для нічиєї (1:2). На груповому ж етапі другого за престижністю єврокубка АЕК випередив київське "Динамо".