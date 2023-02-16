"Шахтер" – "Ренн": анонс матча Лиги Европы

"Шахтер" – "Ренн"

16 февраля, 19:45, Варшава, Стадион Войска Польского, трансляция на MEGOGO и Volia TV

Украинские болельщики наконец-то дождались завершения зимней паузы в отечественном футболе. Еще 23 ноября "горняки" провели до сих пор последний официальный матч. Возвращаться к соревнованиям "Шахтеру" пришлось привычно в плей-офф еврокубков. И снова соперник все это время был в тонусе.

Правда, последние результаты "Ренна" добавили фанатам украинского гранда оптимизма. Из последних пяти матчей во внутренних турнирах бретонцы победили всего однажды, разгромив одного из аутсайдеров чемпионата – "Страсбур" (3:0). Поражения же от "Лорьяна" и "Тулузы" отбросили "Ренн" за пределы топ-5.

Однако и у "Шахтера" очевидны игровые проблемы. В повестке дня не только поиск замены проданному за рекордные деньги Мудрику. На зимних сборах "горняки" выиграли последний спарринг. А вот результативные ничьи с "Копером", "Лудогорцем" и "Марибором" откровенно настораживают. С такой обороной надеяться на победы в еврокубках сложно.

Кроме того, есть и положительные моменты. Тот же Траоре, кажется, поймал бомбардирский ритм – 3 мяча зимой. Немало суммарно забили и те, на кого возлагают надежды после трансфера Мудрика – Бондаренко, Судаков и Крыськив (6 голов на троих). Очевидно, навязать конкуренцию "Ренну" станет задачей-минимум.

Дисквалифицированные: –

Травмированные: Корниенко, Швед – Ассиньон, Терье, Траоре, Шека

Под вопросом: Назарина, Очеретько (оба – "Шахтер")

Ориентировочные составы на матч "Шахтер" – "Ренн"

"Шахтер": Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко – Зубков, Судаков, Бондаренко, Крыськив – Траоре

"Ренн": Манданда – Спенс, Родон, Теат, Трюффер – Бурижо, Майер, Сантамария, Доку – Токо Экамби, Гуири

Прогноз РБК-Украина Sport – 0:1

Неубедительные результаты "Ренна" не лишили французского коллектива статуса фаворита противостояния. В целом же предматчевые позиции сторон напоминают ситуацию перед стартом "горняков" в Лиге чемпионов против РБ "Лейпциг". Саксонцы тоже выглядели слабыми, но "Шахтеру" прочили лишь неудачу. На деле же, команда Игора Йовичевича разгромила "красных быков" и посодействовала отставке Тедеско. Ориентир неплохой, но "горнякам" придется показать максимум.