АЕК Ларнака – СК "Дніпро-1": де дивитися і прогноз на матч кваліфікації Ліги Європи

У другому матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи 2022/23 український СК "Дніпро-1" зустрінеться з кіпрським АЕКом із Ларнаки на виїзді.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна .

Матч АЕК Ларнака – СК "Дніпро-1" відбудеться на Кіпрі 25 серпня. Початок поєдинку на стадіоні AEK Arena о 19:00 за київським часом. Переможець протистояння потрапить у груповий етап Ліги Європи.

Де дивитися матч АЕК Ларнака – "Дніпро-1"

Уболівальники отримають доступ до трансляції у цифровому мовленні T2. У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал "2+2". Телевізійна трансляція там розпочнеться о 18:55.

Прогноз букмекерів на матч АЕК Ларнака – "Дніпро-1"

Фахівці контори Favbet вважають кіпріотів фаворитами другої зустрічі. На перемогу АЕКа там приймають ставки з коефіцієнтом 2,01. Натомість на імовірний успіх "Дніпра-1" виставили кеф 3,85. Тим часом нічия трохи вірогідніша з балом 3,65.

Уболівальники з категорії оптимістів можуть закластися на прохід "спортклубівців" із хорошим коефіцієнтом 4,60. Любителі ж гострих відчуттів вивчають ставку з перемогою "Дніпра-1" з різницею в два м'ячі з привабливим кефом 9,70.

Орієнтовні склади на матч "Дніпро-1" – АЕК Ларнака

АЕК Ларнака: Піріч – Росалес, Мілічевіч, Гонсалес, Енглезу – Оєр, Густаво – Фараж, Альтман, Дюрчо – Лопеш

"Дніпро-1": Юрчук – Лучкевич, Адамюк, Сваток, Бузанелло – Когут, Піхальонок – Назаренко, Бланко, Громов – Довбик

Перший матч завершився прикрою поразкою "Дніпра-1". На голи Альтмана та Мілічевіча в першому таймі дніпряни зуміли відповісти лише забитим м'ячем Сватка на 90-й хвилині. У разі перемоги "спортклубівці" приєднаються в основній сітці турніру до "Динамо".