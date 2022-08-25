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АЕК Ларнака – СК "Днепр-1": где смотреть и прогноз на матч квалификации Лиги Европы

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Ларнака, Четверг 25 августа 2022 13:36
АЕК Ларнака – СК "Днепр-1": где смотреть и прогноз на матч квалификации Лиги Европы Фото: Артем Громов (в центре) в окружении "желто-зеленых" (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

Во втором матче плей-офф квалификации Лиги Европы 2022/23 украинский СК "Днепр-1" встретится с кипрским АЕКом из Ларнаки на выезде.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, а также каковы прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина.

Матч АЕК Ларнака – СК "Днепр-1" состоится на Кипре 25 августа. Начало поединка на стадионе AEK Arena в 19.00 по киевскому времени. Победитель противостояния попадет в групповой этап Лиги Европы.

Где смотреть матч АЕК Ларнака – "Днепр-1"

Болельщики получат доступ к трансляции в цифровом вещании T2. В прямом эфире поединок покажет телеканал "2+2". Телевизионная трансляция там начнется в 18:55.

Прогноз букмекеров на матч АЕК Ларнака – "Днепр-1"

Специалисты конторы Favbet считают киприотов фаворитами второй встречи. На победу АЕКа там принимают ставки с коэффициентом 2,01. На потенциальный же успех "Днепра-1" выставили кэф 3,85. Тем временем ничья немного вероятнее с баллом 3,65.

АЕК Ларнака – СК &quot;Днепр-1&quot;: где смотреть и прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Болельщики из категории оптимистов могут заложиться на проход "спортклубовцев" с хорошим коэффициентом 4,60. Любители же острых ощущений изучают ставку с победой "Днепра-1" с разницей в два мяча с привлекательным кэфом 9,70.

Ориентировочные составы на матч "Днепр-1" – АЕК Ларнака

АЕК Ларнака: Пирич – Росалес, Миличевич, Гонсалес, Энлезу – Оер, Густаво – Фараж, Альтман, Дюрчо – Лопеш

"Днепр-1": Юрчук – Лучкевич, Адамюк, Сваток, Бузанелло – Когут, Пихаленок – Назаренко, Бланко, Громов – Довбик

Первый матч завершился досадным поражением "Днепра-1". На голы Альтмана и Миличевича в первом тайме днепряне смогли ответить лишь забитым мячом Сватка на 90-й минуте. В случае победы "спортклубовцы" присоединятся в основной сетке турнира к "Динамо".

К слову, ранее "Шахтер" узнал всех потенциальных соперников в Лиге чемпионов 2022/23.

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