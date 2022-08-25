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Ліга чемпіонів: "Шахтар" отримав усіх потенційних суперників перед жеребкуванням

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Четвер 25 серпня 2022 09:55
Ліга чемпіонів: "Шахтар" отримав усіх потенційних суперників перед жеребкуванням Фото: "Шахтар" 25 серпня отримає суперників у Лізі чемпіонів (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Після матчів плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2022/23 остаточно сформувалися кошики для жеребкування групового етапу. Список потенційних суперників дізнався і донецький "Шахтар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Жеребкування основної сітки головного єврокубка відбудеться 25 серпня у Стамбулі. Переможці вівторка-середи поповнили склад третього ("Бенфіка") та четвертого кошиків ("Вікторія", "Маккабі" з Хайфи, "Рейнджерс", "Копенгаген" і загребське "Динамо").

Єдиний представник України – "Шахтар" – потрапив у 3-й кошик. "Гірники" точно не зіграють із дортмундською "Боруссією", "Зальцбургом", італійськими "Інтером" і "Наполі", португальськими "Бенфікою" і "Спортінгом", а також леверкузенським "Байєром". Також до однієї групи не зможуть потрапити клуби з однієї країни.

Торік "Шахтар" потрапив до квартету з мадридським "Реалом", "Інтером" і тираспольським "Шерифом". Український гранд набрав усього 2 очки та несподівано фінішував останнім у групі.

Склад кошиків для жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23:

Перший кошик: "Реал", "Айнтрахт", "Манчестер Сіті", "Мілан", "Баварія", "Парі Сен-Жермен", "Порту", "Аякс"

Другий кошик: "Ліверпуль", "Челсі", "Барселона", "Ювентус", "Атлетіко", "Севілья", РБ "Лейпциг" і "Тоттенхем"

Третій кошик: "Боруссія" Д, "Ред Булл Зальцбург", "Шахтар", "Інтер", "Наполі", "Бенфіка", "Спортінг", "Байєр"

Четвертий кошик: "Рейнджерс", "Марсель", "Копенгаген", "Брюгге", "Селтік", "Вікторія" Пльзень, "Маккабі" Хайфа, "Динамо" Загреб

Напередодні київське "Динамо" зазнало розгрому від "Бенфіки" в Лісабоні. Вітчизняний гранд пропустив три м'ячі впродовж 15 хвилин наприкінці першого тайму та вилетів до Ліги Європи.

До слова, раніше "Шахтар" зіграв внічию із "Металістом 1925" у матчі-відкритті нового сезону Прем'єр-ліги.

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