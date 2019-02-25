Адвокати Замани просять суд відмовити у задоволенні клопотання про арешт

Сторона захисту просила долучити до матеріалів справи документи про захворювання підозрюваного
Сторона защиты по делу бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заманы, подозреваемого в госизмене, просит Печерский суд отказать в удовлетворении ходатайства прокуратуры о содержании его под стражей. Об этом в зале суда заявил адвокат Рогожук, передает корреспондент РБК-Украина.
"Прошу суд отказать в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Владимиру Замане", - сказал адвокат.
Ранее адвокат Заманы заявил, что его подзащитный имеет проблемы со здоровьем.
Сторона защиты просила приобщить к материалам дела документы о заболевании подозреваемого.
Напомним, в Печерском районном суде города Киева продолжается рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Владимиру Замане, которого подозревают в государственной измене. Сторона обвинения просит избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Заману задержали в понедельник, 25 февраля, вручив ему подозрение в совершении государственной измены.
По словам генпрокурора Юрия Луценко, бывший глава Генштаба ВСУ в течение 2012-2014 годов расформировал 70 воинских частей и соединений, также в эти годы произошло уничтожение военных комиссариатов, что заблокировало мобилизацию в 2014 году.
Адвокат Заманы заявил, что его подозреваемый не признает свою вину.